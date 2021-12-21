Parcours de visite fléchée de Murat Murat Cantal

Murat possède une identité patrimoniale forte due à la variété des styles et à l’état de conservation des bâtiments. Un circuit d’interprétation du patrimoine de la ville permet de la découvrir avec 26 panneaux apposés sur directement sur les bâtisses.

English :

Murat has a strong heritage identity due to the variety of styles and the state of conservation of the buildings. A circuit of interpretation of the heritage of the city allows to discover it with 26 panels affixed directly on the buildings.

Deutsch :

Murat besitzt eine starke Identität des Kulturerbes, die auf die Vielfalt der Stile und den Erhaltungszustand der Gebäude zurückzuführen ist. Ein Rundgang zur Interpretation des Kulturerbes der Stadt ermöglicht es, diese mit 26 Tafeln, die direkt an den Gebäuden angebracht sind, zu entdecken.

Italiano :

Murat ha una forte identità patrimoniale grazie alla varietà di stili e allo stato di conservazione degli edifici. Un circuito di interpretazione del patrimonio della città permette di scoprirlo grazie a 26 pannelli collocati direttamente sugli edifici.

Español :

Murat tiene una fuerte identidad patrimonial debido a la variedad de estilos y al estado de conservación de los edificios. Un circuito de interpretación del patrimonio de la ciudad permite descubrirlo con 26 paneles colocados directamente en los edificios.

