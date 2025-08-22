Parcours découverte de Jarnioux Porte des Pierres Dorées Rhône

Parcours découverte de Jarnioux

Parcours découverte de Jarnioux Jarnioux 69400 Porte des Pierres Dorées Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Ce circuit emprunte la voie du Tacot et fait le tour du village. Chacun des panneaux, numérotés de 1 à 14 dans l’ordre du circuit, met en valeur le patrimoine, la géologie, la viticulture, l’histoire et le bâti en Pierres Dorées.

+33 4 74 07 27 40

English :

This circuit follows the Tacot route and goes around the village. Each of the panels, numbered from 1 to 14 in the order of the circuit, highlights the heritage, geology, viticulture, history and buildings of the Pierres Dorées.

Deutsch :

Dieser Rundweg folgt dem Tacot-Weg und führt um das Dorf herum. Jede der Tafeln, die in der Reihenfolge des Rundwegs von 1 bis 14 nummeriert sind, hebt das Kulturerbe, die Geologie, den Weinbau, die Geschichte und die Bauwerke der Pierres Dorées hervor.

Italiano :

Questo circuito segue il percorso del Tacot e gira intorno al villaggio. Ciascuno dei pannelli, numerati da 1 a 14 nell’ordine del circuito, mette in evidenza il patrimonio, la geologia, la viticoltura, la storia e gli edifici di Pierres Dorées.

Español :

Este circuito sigue la ruta del Tacot y rodea el pueblo. Cada uno de los paneles, numerados del 1 al 14 en el orden del circuito, destaca el patrimonio, la geología, la viticultura, la historia y los edificios de Pierres Dorées.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-08-08 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme