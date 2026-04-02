Parcours découverte de la cité épiscopale de Condom Condom Gers

Parcours découverte de la cité épiscopale de Condom

Parcours découverte de la cité épiscopale de Condom 5 Place Saint-Pierre 32100 Condom Gers Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

16 haltes pour 1h30 de balade dans l’ancienne Cité épiscopale de Condom.

http://www.gers-armagnac.com/ +33 5 62 28 00 80

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English :

16 stops for a 1h30 stroll through the ancient Episcopal city of Condom.

Deutsch :

16 Haltestellen für 1,5 Stunden Spaziergang in der alten Bischofsstadt Condom.

Italiano :

16 fermate per una passeggiata di un’ora attraverso l’antica città episcopale di Condom.

Español :

16 paradas para un paseo de hora y media por la antigua ciudad episcopal de Condom.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-09 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme