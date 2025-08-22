Parcours découverte de Saorge et des métiers de la Route du Sel Saorge Alpes-Maritimes

Parcours découverte de Saorge et des métiers de la Route du Sel

Parcours découverte de Saorge et des métiers de la Route du Sel Parking côté Est, sous l’église Madone del Poggio 06540 Saorge Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Votre découverte de Saorge, saisissant balcon accroché à la montagne au-dessus des gorges de la Roya et de la Bendola, sera jalonné de 8 figurines d’acier représentant les métiers de l’époque de la route du Sel Saorge en était un des points de passage.

English : Percorso di scoperta di Saorge e dei mestieri della Via del Sale

Your discovery of Saorge, a striking balcony clinging to the mountain above the Roya and Bendola gorges, will be marked out by 8 steel figurines representing the trades of the Salt Road era: Saorge was one of the crossing points.

Deutsch :

Ihre Entdeckungstour durch Saorge, einem atemberaubenden Balkon, der sich an den Berg über die Schluchten von Roya und Bendola klammert, wird von 8 Stahlfiguren gesäumt, die Berufe aus der Zeit der Salzstraße darstellen: Saorge war einer der Durchgangspunkte.

Italiano :

Esplorando Saorge, una suggestiva balconata aggrappata alla montagna sopra le gole della Roya e della Bendola, si incontrano 8 figurine in acciaio che rappresentano i mestieri dell’epoca della Via del Sale: Saorge era uno dei punti di passaggio.

Español :

Al explorar Saorge, un impresionante balcón aferrado a la montaña sobre los desfiladeros de Roya y Bendola, se encontrará con 8 figuras de acero que representan los oficios de la época de la Ruta de la Sal: Saorge era uno de los puntos de paso.

