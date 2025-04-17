Parcours Découverte Droue sur Drouette, de l’eau et des Pierres, un patrimoine industriel Épernon Eure-et-Loir
Droue-Sur-Drouette, de l’eau et des pierres, un patrimoine industriel. Ce sont des photographies anciennes et des documents d’archives, que l’on étudie et que l’on manipule à l’aide de taquets mobiles.
+33 2 37 23 05 04
English :
Droue-Sur-Drouette, water and stone, an industrial heritage. Old photographs and archival documents are studied and manipulated with the help of mobile cleats.
Deutsch :
Droue-Sur-Drouette, Wasser und Steine, ein industrielles Erbe. Es handelt sich um alte Fotografien und Archivdokumente, die mithilfe von beweglichen Klampen studiert und manipuliert werden.
Italiano :
Droue-Sur-Drouette, acqua e pietra, un patrimonio industriale. Vecchie fotografie e documenti d’archivio vengono studiati e manipolati con l’aiuto di impugnature mobili.
Español :
Droue-Sur-Drouette, agua y piedra, un patrimonio industrial. Se estudian y manipulan fotografías antiguas y documentos de archivo con ayuda de pinzas móviles.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par SIT Centre-Val de Loire