Parcours Découverte du Savès (samatan en Passant par la Table d’Orientation et la Chapelle Saint-christophe) Samatan Gers

Parcours Découverte du Savès (samatan en Passant par la Table d’Orientation et la Chapelle Saint-christophe)

Parcours Découverte du Savès (samatan en Passant par la Table d’Orientation et la Chapelle Saint-christophe) 15 Place de la fontaine 32130 Samatan Gers Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Partez à la découverte du Savès en vélo à assistance électrique ! itinéraire touristique et culturel dans le cadre du projet Vélos de Pays, afin de doter les territoires d’une offre d’itinéraires adaptée à l’usage du VAE.

https://www.tourisme-saves.com/ +33 5 62 62 55 40

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English :

Discover the Savès region on an electrically-assisted bicycle! A tourist and cultural itinerary as part of the Vélos de Pays project, designed to provide local areas with a range of itineraries adapted to the use of electrically-assisted bicycles.

Deutsch :

Entdecken Sie Savès mit dem Fahrrad mit elektrischer Unterstützung! Touristische und kulturelle Route im Rahmen des Projekts Vélos de Pays, um die Gebiete mit einem Angebot an Routen auszustatten, die für die Nutzung von E-Bikes geeignet sind.

Italiano :

Un itinerario turistico e culturale nell’ambito del progetto Vélos de Pays, che si propone di offrire ai territori una serie di itinerari adatti all’uso di biciclette a pedalata assistita.

Español :

Descubra la región de Saboya en bicicleta eléctrica. Itinerario turístico y cultural en el marco del proyecto Vélos de Pays, cuyo objetivo es dotar a los territorios de una oferta de itinerarios adaptados a la utilización de bicicletas eléctricas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-11 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme