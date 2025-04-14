Parcours découverte du site de l’Espérance La Pouëze Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Parcours découverte du site de l’Espérance La Pouëze 49370 Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 1000.0 Tarif :

Agréable parcours qui vous mènera au fil de votre balade à la découverte des vestiges de l’extraction de l’ardoise, qui a rythmé la vie du village de La Pouëze ces 2 derniers siècles.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/offres/parcours-decouverte-du-site-de-lesperance-a-la-poueze-erdre-en-anjou-fr-2946414/ +33 2 41 92 86 83

English :

A pleasant route that will lead you along your walk to discover the remains of slate extraction, which has punctuated the life of the village of La Pouëze over the last 2 centuries.

Deutsch :

Angenehmer Spaziergang, der Sie zu den Überresten des Schieferabbaus führt, der das Leben des Dorfes La Pouëze in den letzten zwei Jahrhunderten bestimmt hat.

Italiano :

Una piacevole passeggiata vi porterà a scoprire i resti dell’estrazione dell’ardesia, che ha dato ritmo alla vita del villaggio di La Pouëze negli ultimi due secoli.

Español :

Un agradable paseo le llevará a descubrir los restos de la explotación de la pizarra, que ha dado ritmo a la vida del pueblo de La Pouëze durante los dos últimos siglos.

