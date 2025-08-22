Parcours Découverte Ecrosnes, souvenirs de village Écrosnes Eure-et-Loir
Parcours Découverte Ecrosnes, souvenirs de village Écrosnes Eure-et-Loir vendredi 1 mai 2026.
Parcours Découverte Ecrosnes, souvenirs de village 28320 Écrosnes Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Durée : Distance : 4000.0 Tarif :
Ce circuit familial transporte les visiteurs au cœur des années 1950. Fruit d’un méticuleux travail de collecte de la mémoire du village, la génération du baby-boom raconte son enfance et sa vie à Ecrosnes et ses trois hameaux.
English :
This family tour takes visitors back to the heart of the 1950s. The result of a meticulous effort to collect village memories, the baby-boom generation recounts its childhood and life in Ecrosnes and its three hamlets.
Deutsch :
Dieser Familienrundgang entführt die Besucher in die 1950er Jahre. Die Generation der Babyboomer erzählt von ihrer Kindheit und ihrem Leben in Ecrosnes und seinen drei Weilern.
Italiano :
Questo percorso familiare riporta i visitatori nel cuore degli anni Cinquanta. Frutto di un meticoloso lavoro di raccolta delle memorie del villaggio, la generazione del baby boom racconta la propria infanzia e la vita a Ecrosnes e nelle sue tre frazioni.
Español :
Este recorrido familiar transporta a los visitantes al corazón de los años cincuenta. Fruto de un minucioso trabajo de recopilación de recuerdos del pueblo, la generación del baby-boom relata su infancia y su vida en Ecrosnes y sus tres aldeas.
