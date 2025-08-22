Parcours Découverte Epernon, le bourg médiéval Épernon Eure-et-Loir

Parcours Découverte Epernon, le bourg médiéval A pieds

Parcours Découverte Epernon, le bourg médiéval 1 Rue Bourgeoise 28230 Épernon Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 1400.0 Tarif :

Ce parcours va vous mener vers le cœur historique d’Epernon, labellisée Petite cité de caractère . Des scènes historiques illustrées permettent de lire derrière les murs et de comprendre la vie médiévale et les métiers des habitants du bourg.

+33 2 37 23 05 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This tour will take you to the historic heart of Epernon, which has been awarded the Petite cité de caractère label. Illustrated historical scenes allow you to read behind the walls and understand medieval life and the trades of the town’s inhabitants.

Deutsch :

Dieser Rundgang führt Sie in das historische Herz von Epernon, das mit dem Label Petite cité de caractère (kleine Stadt mit Charakter) ausgezeichnet wurde. Historisch illustrierte Szenen ermöglichen es, hinter den Mauern zu lesen und das mittelalterliche Leben und die Berufe der Bewohner des Stä

Italiano :

Questa visita vi porterà nel cuore storico di Epernon, che ha ottenuto il marchio Petite cité de caractère . Le scene storiche illustrate permettono di leggere dietro le mura e di comprendere la vita medievale e i mestieri degli abitanti della città.

Español :

Este recorrido le llevará al corazón histórico de Epernon, galardonada con la etiqueta Petite cité de caractère . Escenas históricas ilustradas le permitirán leer detrás de los muros y comprender la vida medieval y los oficios de los habitantes de la ciudad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par SIT Centre-Val de Loire