Parcours Découverte Epernon, une cité industrielle Épernon Eure-et-Loir

La qualité des carrières d’Epernon est connue depuis l’Antiquité. A partir du 18e siècle, Epernon a développé une industrie importante à travers l’exploitation de la pierre meulière et du grès. Elle a conservé jusqu’à aujourd’hui cette culture ouvrière et industrielle.

The quality of Epernon’s quarries has been known since antiquity. From the 18th century onwards, Epernon developed a major industry in the quarrying of millstone and sandstone. This industrial and working-class culture has been preserved to this day.

Die Qualität der Steinbrüche von Epernon ist seit der Antike bekannt. Ab dem 18. Jahrhundert entwickelte Epernon durch den Abbau von Mühlstein und Sandstein eine bedeutende Industrie. Diese Arbeiter- und Industriekultur hat sie bis heute bewahrt.

La qualità delle cave di Epernon è nota fin dall’antichità. A partire dal XVIII secolo, Epernon ha sviluppato un’importante industria attraverso l’estrazione di pietra da mulino e arenaria. Ancora oggi ha mantenuto questa cultura operaia e industriale.

La calidad de las canteras de Epernon es conocida desde la antigüedad. A partir del siglo XVIII, Epernon desarrolló una importante industria gracias a la extracción de piedra de molino y arenisca. Ha conservado esta cultura obrera e industrial hasta nuestros días.

