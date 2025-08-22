Parcours Découverte Gas, une promenade dans les années 60 Gas Eure-et-Loir

Parcours Découverte Gas, une promenade dans les années 60 A pieds

Parcours Découverte Gas, une promenade dans les années 60 28320 Gas Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 4000.0 Tarif :

Nous suivons les pérégrinations d’un groupe d’enfants vivant les évolutions de la commune dans les années 60, dans un esprit guerre des boutons et bande dessinée rétro.

+33 2 37 23 05 04

English :

We follow the peregrinations of a group of children as they experience the changing face of the commune in the 60s, in a spirit of War of the Buttons and retro comics.

Deutsch :

Wir folgen den Streifzügen einer Gruppe von Kindern, die die Entwicklungen in der Gemeinde in den 60er Jahren miterleben, in einem Geist von Krieg der Knöpfe und Retro-Comics.

Italiano :

Seguiamo le peregrinazioni di un gruppo di bambini che sperimentano i cambiamenti in atto nella comune negli anni Sessanta, nello spirito della Guerra dei bottoni e dei fumetti retrò.

Español :

Seguimos las peregrinaciones de un grupo de niños mientras experimentan los cambios que se producen en la comuna en los años sesenta, en el espíritu de la Guerra de los Botones y los cómics retro.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire