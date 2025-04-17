Parcours Découverte Hanches, scènes de vie des temps passés Hanches Eure-et-Loir

Parcours Découverte Hanches, scènes de vie des temps passés Hanches Eure-et-Loir vendredi 1 août 2025.

Parcours Découverte Hanches, scènes de vie des temps passés A pieds

Parcours Découverte Hanches, scènes de vie des temps passés 28130 Hanches Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : Distance : Tarif :

Des illustrations des habitants emblématiques du territoire le seigneur du moyen-âge, le maître d’école du début du XXe, le meunier et le paysan du XIXe, les nouveaux habitants des années 80… permettent un repérage dans le temps et l’espace.

+33 2 37 23 05 04

English :

Illustrations of the region?s emblematic inhabitants: the lord of the Middle Ages, the schoolmaster of the early 20th century, the miller and farmer of the 19th century, the new inhabitants of the 1980s? help you find your bearings in time and space.

Deutsch :

Jahrhunderts, der Müller und der Bauer aus dem 19. Jahrhundert, die neuen Einwohner der 80er Jahre usw. ermöglichen es, sich in Zeit und Raum zu orientieren.

Italiano :

Le illustrazioni degli abitanti emblematici della zona: il signore del Medioevo, il maestro di scuola dell’inizio del XX secolo, il mugnaio e il contadino del XIX secolo, i nuovi abitanti degli anni ’80, ecc. aiutano a orientarsi nel tempo e nello spazio.

Español :

Las ilustraciones de los habitantes emblemáticos de la zona: el señor de la Edad Media, el maestro de escuela de principios del siglo XX, el molinero y agricultor del siglo XIX, los nuevos habitantes de los años 80, etc. le ayudarán a orientarse en el tiempo y el espacio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par SIT Centre-Val de Loire