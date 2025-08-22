Parcours Découverte Histoires cachées et mystères de Soulaires Soulaires Eure-et-Loir
Soulaires Eure-et-Loir vendredi 1 mai 2026.
A pieds
28130 Soulaires Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Durée : Distance : 4500.0 Tarif :
SOULAIRES, découvrir d’autres époques. Un voyage dans le temps depuis la lointaine époque gallo-romaine jusqu’à la
Seconde Guerre mondiale, en passant par l’époque féodale et la Renaissance…
+33 2 37 23 05 04
English :
SOULAIRES, discover other eras. A journey through time, from the remote Gallo-Roman era through feudal times
World War II, via the feudal era and the Renaissance?
Deutsch :
SOULAIRES, andere Epochen entdecken. Eine Zeitreise von der gallo-römischen Epoche bis zum 19
Weltkrieg, über das Feudalzeitalter und die Renaissance?
Italiano :
SOULAIRES, alla scoperta di altre epoche. Un viaggio nel tempo, dalla remota epoca gallo-romana alla Seconda guerra mondiale
La Seconda Guerra Mondiale, passando per l’epoca feudale e il Rinascimento?
Español :
SOULAIRES, descubra otras épocas. Un viaje en el tiempo, desde la remota época galo-romana hasta la Segunda
Segunda Guerra Mundial, pasando por la época feudal y el Renacimiento?
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par SIT Centre-Val de Loire