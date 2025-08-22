PARCOURS DÉCOUVERTE HISTORIQUE DE CANDÉ Candé Maine-et-Loire
PARCOURS DÉCOUVERTE HISTORIQUE DE CANDÉ 49440 Candé Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 2000.0 Tarif :
Bienvenue à Candé en Anjou bleu ! Découvrez Candé, son patrimoine historiques et architectural et son environnement naturel avec ce parcours de découverte.
English :
Welcome to Candé in Anjou bleu! Discover Candé, its historical and architectural heritage and its natural environment with this discovery trail.
Deutsch :
Willkommen in Candé im blauen Anjou! Entdecken Sie Candé, sein historisches und architektonisches Erbe und seine natürliche Umgebung mit diesem Entdeckungsparcours.
Italiano :
Benvenuti a Candé, nella regione dell’Anjou Bleu! Scoprite Candé, il suo patrimonio storico e architettonico e il suo ambiente naturale con questo percorso di scoperta.
Español :
Bienvenido a Candé, en la región de Anjou Bleu Descubra Candé, su patrimonio histórico y arquitectónico y su entorno natural con este recorrido de descubrimiento.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-07 par Anjou tourime