Parcours découverte Montauban Montauban Tarn-et-Garonne
Parcours découverte Montauban Montauban Tarn-et-Garonne vendredi 1 août 2025.
Parcours découverte Montauban
Parcours découverte Montauban 4 rue du Collège 82000 Montauban Tarn-et-Garonne Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
« Elle est toute construite de briques rouges qui sifflent doucement (…) »
Émile-Antoine Bourdelle, extrait de « la Ville », non daté, collections du Musée Ingres Bourdelle
+33 5 63 63 60 60
English : Montauban discovery course
« It is all built of red bricks which whistle softly (…) »
Émile-Antoine Bourdelle, extract from « the City », undated, collections of the Ingres Bourdelle Museum
Deutsch :
« Sie ist ganz aus roten Ziegeln gebaut, die leise zischen (…) »
Émile-Antoine Bourdelle, Auszug aus « la Ville », undatiert, Sammlungen des Musée Ingres Bourdelle
Italiano :
« È tutta costruita con mattoni rossi che fischiano dolcemente (…) »
Émile-Antoine Bourdelle, estratto da « La Ville », senza data, collezioni Musée Ingres Bourdelle
Español : Curso de descubrimiento de Montauban
« Está todo construido con ladrillos rojos que silban suavemente (…) »
Émile-Antoine Bourdelle, extracto de « la ciudad », sin fecha, colecciones del Museo Ingres Bourdelle
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-16 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme