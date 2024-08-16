Parcours découverte Montauban Montauban Tarn-et-Garonne

« Elle est toute construite de briques rouges qui sifflent doucement (…) »

Émile-Antoine Bourdelle, extrait de « la Ville », non daté, collections du Musée Ingres Bourdelle

+33 5 63 63 60 60

English : Montauban discovery course

« It is all built of red bricks which whistle softly (…) »

Émile-Antoine Bourdelle, extract from « the City », undated, collections of the Ingres Bourdelle Museum

Deutsch :

« Sie ist ganz aus roten Ziegeln gebaut, die leise zischen (…) »

Émile-Antoine Bourdelle, Auszug aus « la Ville », undatiert, Sammlungen des Musée Ingres Bourdelle

Italiano :

« È tutta costruita con mattoni rossi che fischiano dolcemente (…) »

Émile-Antoine Bourdelle, estratto da « La Ville », senza data, collezioni Musée Ingres Bourdelle

Español : Curso de descubrimiento de Montauban

« Está todo construido con ladrillos rojos que silban suavemente (…) »

Émile-Antoine Bourdelle, extracto de « la ciudad », sin fecha, colecciones del Museo Ingres Bourdelle

