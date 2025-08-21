Parcours Découverte St Martin de Nigelles, le plateau et la vallée Épernon Eure-et-Loir

Parcours Découverte St Martin de Nigelles, le plateau et la vallée A pieds

Parcours Découverte St Martin de Nigelles, le plateau et la vallée 28230 Épernon Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 7000.0 Tarif :

Des vues techniques, des plans, des vues du ciel donnent, par un jeux de changements d’échelle, une lecture géographique et historique des relations de l’homme et du paysage.

+33 2 37 23 05 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Technical views, plans and aerial views provide a geographical and historical reading of the relationship between man and landscape, through a series of changes of scale.

Deutsch :

Technische Ansichten, Pläne und Ansichten aus der Luft geben durch ein Spiel mit Maßstabsveränderungen einen geographischen und historischen Einblick in die Beziehung zwischen Mensch und Landschaft.

Italiano :

Vedute tecniche, planimetrie e scorci di cielo danno una lettura geografica e storica del rapporto tra l’uomo e il paesaggio, attraverso una serie di cambi di scala.

Español :

Vistas técnicas, planos y vistas del cielo ofrecen una lectura geográfica e histórica de la relación entre el hombre y el paisaje, a través de una serie de cambios de escala.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-11 par SIT Centre-Val de Loire