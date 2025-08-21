Parcours Découverte St Martin de Nigelles, le plateau et la vallée Épernon Eure-et-Loir
Parcours Découverte St Martin de Nigelles, le plateau et la vallée Épernon Eure-et-Loir vendredi 1 mai 2026.
Parcours Découverte St Martin de Nigelles, le plateau et la vallée A pieds
Parcours Découverte St Martin de Nigelles, le plateau et la vallée 28230 Épernon Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Durée : Distance : 7000.0 Tarif :
Des vues techniques, des plans, des vues du ciel donnent, par un jeux de changements d’échelle, une lecture géographique et historique des relations de l’homme et du paysage.
English :
Technical views, plans and aerial views provide a geographical and historical reading of the relationship between man and landscape, through a series of changes of scale.
Deutsch :
Technische Ansichten, Pläne und Ansichten aus der Luft geben durch ein Spiel mit Maßstabsveränderungen einen geographischen und historischen Einblick in die Beziehung zwischen Mensch und Landschaft.
Italiano :
Vedute tecniche, planimetrie e scorci di cielo danno una lettura geografica e storica del rapporto tra l’uomo e il paesaggio, attraverso una serie di cambi di scala.
Español :
Vistas técnicas, planos y vistas del cielo ofrecen una lectura geográfica e histórica de la relación entre el hombre y el paisaje, a través de una serie de cambios de escala.
