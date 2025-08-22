Parcours Découverte St Piat et Mévoisins, ils ont façonné le territoire Épernon Eure-et-Loir

Parcours Découverte St Piat et Mévoisins, ils ont façonné le territoire A pieds

Parcours Découverte St Piat et Mévoisins, ils ont façonné le territoire 28130 Épernon Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 7000.0 Tarif :

Industriels, chanoines de la cathédrale de Chartres, député, meunier, ingénieur du Roi ou surintendant des finances …tous ces personnages, parfois renommés, ont contribué à l’aménagement de Saint-Piat et Mévoisins… Cette grande galerie de portraits surprendra par sa richesse et son originalité.

+33 2 37 23 05 04

English :

Industrialists, canons of Chartres cathedral, members of parliament, millers, the King’s engineers or superintendents of finance? all these characters, some of them renowned, contributed to the development of Saint-Piat and Mévoisins? This large portrait gallery will surprise you with its richness a

Deutsch :

Industrielle, Domherren der Kathedrale von Chartres, Abgeordnete, Müller, Ingenieure des Königs oder Finanzintendanten all diese zum Teil berühmten Persönlichkeiten haben zur Entwicklung von Saint-Piat und Mévoisins beigetragen Diese große Porträtgalerie wird Sie mit ihrem Reichtum und ihrer Origi

Italiano :

Industriali, canonici della cattedrale di Chartres, parlamentari, mugnai, ingegneri del re e sovrintendenti alle finanze: tutti questi personaggi, alcuni dei quali famosi, hanno contribuito allo sviluppo di Saint-Piat e Mévoisins? Questa grande galleria di ritratti vi sorprenderà per la sua ricchezz

Español :

Industriales, canónigos de la catedral de Chartres, parlamentarios, molineros, ingenieros del Rey y superintendentes de finanzas… todos estos personajes, algunos célebres, contribuyeron al desarrollo de Saint-Piat y Mévoisins.. Esta gran galería de retratos le sorprenderá por su riqueza y original

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par SIT Centre-Val de Loire