Parcours découverte « sur les pas des mineurs de fer » 49500 Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 500.0

« Sur les pas des mineurs de fer », une exposition de plein-air sur le carreau de Bois II à Nyoiseau en Anjou bleu, territoire marqué par son passé minier d’extraction du fer et de l’ardoise.

http://www.minesdefer-anjou.fr/ +33 6 80 96 34 41

English :

« In the footsteps of the iron miners », an outdoor exhibition on the carreau de Bois II in Nyoiseau in Anjou bleu, a territory marked by its mining past of iron and slate extraction.

Deutsch :

« Sur les pas des mineurs de fer » (Auf den Spuren der Eisenbergleute), eine Freiluftausstellung auf dem « carreau de Bois II » in Nyoiseau in Anjou bleu, einem Gebiet, das von seiner Bergbauvergangenheit geprägt ist, in der Eisen und Schiefer abgebaut wurden.

Italiano :

« Sulle tracce dei minatori di ferro », una mostra all’aperto sul carreau de Bois II a Nyoiseau, nella regione dell’Anjou Bleu, una zona segnata dal suo passato minerario di ferro e ardesia.

Español :

« Tras las huellas de los mineros del hierro », una exposición al aire libre sobre el carrete de Bois II en Nyoiseau, en la región de Anjou Bleu, una zona marcada por su pasado minero de hierro y pizarra.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-03 par Anjou tourime