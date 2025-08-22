Parcours des Mariniers Parcours thématique Saint-Just-Saint-Rambert Loire

Parcours des Mariniers Parcours thématique

Parcours des Mariniers Parcours thématique Place du Tabagnon 42170 Saint-Just-Saint-Rambert Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Parcours commenté jalonné de 7 panneaux sur les bords de Loire côté Saint-Just pour faire revivre la marine de Loire. Suivez le balisage au sol 16 clous vous guideront de panneau en panneau.

http://memoire-patrimoine42.com/ +33 4 77 52 08 97

English :

Commented route marked out with 7 panels on the banks of the Loire on the Saint-Just side to bring the Loire navy back to life. Follow the markings on the ground: 16 nails will guide you from panel to panel.

Deutsch :

Kommentierter Rundgang mit 7 Schildern am Loire-Ufer auf der Seite von Saint-Just, um die Loire-Marine wieder aufleben zu lassen. Folgen Sie der Markierung am Boden: 16 Nägel führen Sie von Tafel zu Tafel.

Italiano :

Itinerario commentato e delimitato da 7 pannelli sulle rive della Loira, sul lato di Saint-Just, per far rivivere la marina della Loira. Seguite i segni sul terreno: 16 chiodi vi guideranno da un pannello all’altro.

Español :

Recorrido comentado marcado por 7 paneles en las orillas del Loira del lado de Saint-Just para dar vida a la marina del Loira. Siga las marcas en el suelo: 16 clavos le guiarán de un panel a otro.

