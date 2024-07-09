Parcours des œuvres d’art dans la ville Annemasse Haute-Savoie

Parcours des œuvres d’art dans la ville 12 rue de Genève 74100 Annemasse Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Partez à la rencontre des œuvres au hasard de votre chemin pour découvrir ou redécouvrir Annemasse à travers l’art urbain. À pied ou à vélo, créez votre propre parcours !

http://www.annemasse.fr/ +33 4 50 95 07 00

English : Art trail in the city

Discover or rediscover Annemasse through urban art as you stroll along the streets. On foot or by bike, create your own itinerary!

Deutsch : Kunstwerke in der Stadt

Halten Sie auf Ihrer Besichtigungstour Ausschau nach Kunstwerken und erkunden Sie Annemasse unter dem Blickwinkel der urbanen Kunst. Stellen Sie Ihre eigene Tour zusammen, zu Fuß oder mit dem Rad!

Italiano :

Scoprite o riscoprite Annemasse attraverso l’arte urbana passeggiando per le strade. A piedi o in bicicletta, create il vostro itinerario!

Español : Recorrido artístico por la ciudad

Descubra o redescubra Annemasse a través del arte urbano mientras pasea por sus calles. A pie o en bicicleta, ¡crea tu propia ruta!

