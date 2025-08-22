PARCOURS D’INTERPRÉTATION DE GREZ-NEUVILLE Grez-Neuville Maine-et-Loire

PARCOURS D’INTERPRÉTATION DE GREZ-NEUVILLE

PARCOURS D’INTERPRÉTATION DE GREZ-NEUVILLE 49220 Grez-Neuville Maine-et-Loire Pays de la Loire

Ce petit circuit vous propose de découvrir Grez-Neuville, joli petit village coupé en son milieu par la rivière Mayenne et de plongez au coeur de la construction de ll’écluse et des années 1900.

English :

This small circuit proposes you to discover Grez-Neuville, pretty small village cut in its middle by the Mayenne river and to dive in the heart of the construction of the lock and the 1900s.

Deutsch :

Auf diesem kleinen Rundgang lernen Sie Grez-Neuville kennen, ein hübsches kleines Dorf, das in der Mitte vom Fluss Mayenne durchschnitten wird, und tauchen ein in die Zeit des Schleusenbaus und der 1900er Jahre.

Italiano :

Questo breve tour vi porterà a Grez-Neuville, un grazioso paesino tagliato al centro dal fiume Mayenne, e vi riporterà alla costruzione della chiusa e al 1900.

Español :

Esta breve excursión le llevará a Grez-Neuville, un bonito pueblecito cortado en medio por el río Mayenne, y le hará retroceder a la construcción de la esclusa y a los años 1900.

