Parcours d’interprétation Ségrie/Saint-Christophe Ségrie Sarthe

Parcours d’interprétation Ségrie/Saint-Christophe

Durée : Distance : 4500.0 Tarif :

Parcours d’interprétation permettant de découvrir le patrimoine, la faune, la flore et les légndes du territoire

http://www.tourisme-alpesmancelles.fr/ +33 2 43 33 28 04

English :

Interpretation trail to discover the heritage, fauna, flora and legends of the territory

Deutsch :

Interpretationspfad, der es ermöglicht, das Kulturerbe, die Fauna, die Flora und die Legenden des Gebiets zu entdecken

Italiano :

Percorso interpretativo per scoprire il patrimonio, la fauna, la flora e le leggende della zona

Español :

Ruta de interpretación para descubrir el patrimonio, la fauna, la flora y las leyendas de la zona

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-14 par eSPRIT Pays de la Loire