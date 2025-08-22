Parcours d’interprétation Ségrie/Saint-Christophe Ségrie Sarthe
Durée : Distance : 4500.0 Tarif :
Parcours d’interprétation permettant de découvrir le patrimoine, la faune, la flore et les légndes du territoire
English :
Interpretation trail to discover the heritage, fauna, flora and legends of the territory
Deutsch :
Interpretationspfad, der es ermöglicht, das Kulturerbe, die Fauna, die Flora und die Legenden des Gebiets zu entdecken
Italiano :
Percorso interpretativo per scoprire il patrimonio, la fauna, la flora e le leggende della zona
Español :
Ruta de interpretación para descubrir el patrimonio, la fauna, la flora y las leyendas de la zona
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-14 par eSPRIT Pays de la Loire