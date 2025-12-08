Parcours d’orientation lacustre : Chasseurs de mystères Nances Savoie
Parcours d’orientation lacustre : Chasseurs de mystères Nances Savoie vendredi 1 mai 2026.
Parcours d’orientation lacustre : Chasseurs de mystères
Parcours d’orientation lacustre : Chasseurs de mystères 73470 Nances Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Partez en mission sur le lac et tentez de résoudre les énigmes sur sa biodiversité et ses phénomènes naturels. Saurez-vous percer le secret de l’émeraude ?
http://www.lac-aiguebelette.com/ +33 4 79 36 00 02
English :
Set off on a mission on the lake and try to solve riddles about its biodiversity and natural phenomena. Can you unlock the secret of the emerald?
Deutsch :
Begeben Sie sich auf eine Mission auf dem See und versuchen Sie, die Rätsel über seine Artenvielfalt und Naturphänomene zu lösen. Können Sie das Geheimnis des Smaragds lüften?
Italiano :
Andate in missione al lago e cercate di risolvere gli enigmi sulla sua biodiversità e sui fenomeni naturali. Riuscirete a svelare il segreto dello smeraldo?
Español :
Embárcate en una misión al lago e intenta resolver los enigmas sobre su biodiversidad y fenómenos naturales. ¿Podrás desvelar el secreto de la esmeralda?
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-26 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme