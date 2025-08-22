Parcours d’orientation Moncel-lès-Lunéville Meurthe-et-Moselle

Parcours d’orientation Adultes A pieds

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Parcours d’orientation 54300 Moncel-lès-Lunéville Meurthe-et-Moselle Grand Est

La course d’orientation est une course individuelle ou en petits groupes sur un parcours matérialisé par des postes de contrôle à découvrir (balises), en se servant

d’une carte, d’une liste d’indices (définition des balises), et éventuellement d’une boussole. Parcours d’orientation à Mondon 3 niveaux VERT (débutant) BLEU (confirmé) JAUNE (expert).

+33 3 83 76 23 00

Orienteering is an individual race or a race in small groups on a course marked by checkpoints to be discovered (beacons), using

a map, a list of clues (definition of markers), and possibly a compass. Orienteering course in Mondon 3 levels: GREEN (beginner) BLUE (advanced) YELLOW (expert).

Orientierungslauf ist ein Wettlauf für Einzelpersonen oder kleine Gruppen auf einer Strecke, die durch zu entdeckende Kontrollposten (Markierungen) markiert ist, mithilfe von

einer Karte, einer Liste von Hinweisen (Definition der Markierungen) und eventuell einem Kompass. Orientierungslauf in Mondon 3 Niveaus: GRÜN (Anfänger) BLAU (Fortgeschrittene) GELB (Experte).

L’orienteering è una gara individuale o di piccolo gruppo su un percorso contrassegnato da punti di controllo da individuare (beacon), che utilizza

una mappa, un elenco di indizi (definizione dei marcatori) ed eventualmente una bussola. Corso di orienteering a Mondon 3 livelli: VERDE (principiante) BLU (avanzato) GIALLO (esperto).

La orientación es una carrera individual o en pequeños grupos sobre un recorrido marcado por puntos de control que hay que descubrir (balizas), utilizando

un mapa, una lista de pistas (definición de los marcadores), y posiblemente una brújula. Curso de orientación en Mondon 3 niveles: VERDE (principiante) AZUL (avanzado) AMARILLO (experto).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par Système d’information touristique Lorrain