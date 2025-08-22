Parcours d’orientation Verdun Meuse
Parcours d’orientation Verdun Meuse vendredi 1 mai 2026.
Parcours d’orientation Adultes A pieds
Parcours d’orientation 55100 Verdun Meuse Grand Est
C’est nouveau, ludique et pédagogique, le papillon Kle’o emmène les tout petits au parc Japiot, à la recherche de ses trésors cachés. C’est au sens de l’orientation de vos enfants que ces jeux font appel. Ils peuvent réaliser les différents parcours en autonomie, passer les étapes et progresser à toute vitesse !
KLE’O est une chasse au trésor qui permet aux enfants de 2 à 6 ans de s’initier à l’activité d’orientation et d’être sensibilisé aux notions de déplacement dans l’espace de façon éducative.
Tout au long des différents parcours, une feuille de route sert de guide pour découvrir des bornes où le poinçonnage marque une victoire .
On recherche les réponses et les bornes les unes après les autres et ainsi de suite, de trouvaille en découverte, l’exploration repart de plus belle. Une fois le parcours réussi, demande ton diplôme Kle’o à ton accompagnateur !
PARCOURS ENFANT
2 circuits à partir de 2 ans Très facile (de 45 min à 1h)
Viens aider Kle’o, le papillon Vert à retrouver ses amis les animaux A la recherche des amis de Kle’o (parcours vert)
Kle’o, le papillon bleu a besoin des fruits et légumes pour réaliser sa recette, il t’attend Bien manger avec Kle’o ! (parcours bleu)
1 circuit à partir de 3 ans Facile (de 30 à 45 min)
Bonjour ! Je m’appelle Kle’o, le papillon orange, apprendre les couleurs, c’est une aventure fascinante ! : Colorier avec Kle’o ! (parcours orange)
1 circuit à pratir de 4 ans Facile (de 45 min à 1h)
Bonjour ! Je m’appelle Kle’o, le papillon rouge, compter avec les dominos, c’est trop rigolo ! Compter avec Kle’o ! (parcours rouge)
PARCOURS GRAND PUBLIC PRATIC’O
2 circuits Grand Public (Facile et débutant)
C’est un document complet qui inclue des conseils de spécialistes pour l’apprentissage de la course d’orientation en autonomie. Il est composé de 3 parties
La carte d’Orientation (carte de qualité nécessaire à la réussite du parcours) avec le parcours tracé (différents niveaux de difficulté), la légende, l’échelle, l’équidistance et le carton de contrôle pour valider votre passage à la balise.
La méthode 1-2-3 de CAP Orientation (les 3 étapes pour réussir votre parcours).
La partie informations présentant le site et les coordonnées du commanditaire.
Pratic’o vert (Parcours niveau débutant Distance 0,830 km Temps estimé 20 à 30 min)
Pratic’o bleu (Parcours niveau facile Distance 1,060 km Temps estimé 20 à 30 min)
English :
New, fun and educational, the Kle?o butterfly takes little ones to Parc Japiot in search of its hidden treasures. These games appeal to your children?s sense of direction. They can complete the various courses independently, passing the stages and progressing at full speed!
KLE?O is a treasure hunt that introduces children aged 2 to 6 to the activity of orienteering, and teaches them about spatial movement in an educational way.
Along the various routes, a roadmap is used as a guide to discover milestones where punching marks a victory .
One after the other, you look for the answers and the markers, and so on, from one discovery to the next, the exploration goes from strength to strength. Once you’ve successfully completed the course, ask your guide for your Kle?o diploma!
CHILDREN’S TRAIL
2 circuits for children aged 2 and over very easy (45 min. to 1 hr.):
Come and help Kle?o, the Green Butterfly, find his animal friends : In search of Kle?o’s friends (green trail)
Kle?o, the blue butterfly needs fruit and vegetables to make his recipe, he’s waiting for you : Eating well with Kle’o! (blue route)
1 circuit from age 3 Easy (30 to 45 min)
Hello! My name is Kle’o, the orange butterfly, and learning about colors is a fascinating adventure : Color with Kle’o! (orange course)
1 circuit from age 4 Easy (45 min. to 1 hr.)
Hello! I’m Kle’o, the red butterfly, and counting with dominoes is so much fun! Counting with Kle’o! (red course)
PRATIC?O COURSE FOR THE GENERAL PUBLIC
2 circuits for the general public (easy and beginner)
This comprehensive document includes specialist advice on learning to orienteer independently. It is divided into 3 parts:
The Orienteering map (a quality map required for successful orienteering) with the course laid out (different levels of difficulty), the legend, the scale, the equidistance and the control card to validate your passage to the marker.
The CAP Orientation 1-2-3 method (3 steps to success).
The information section presenting the site and the contact details of the sponsor.
Pratic’o vert (Course: beginner level Distance: 0.830 km Estimated time: 20 to 30 min)
Pratic’o blue (Route: easy level Distance: 1.060 km Estimated time: 20 to 30 min)
Deutsch :
Neu, spielerisch und pädagogisch wertvoll: Der Schmetterling Kle?o nimmt die Kleinsten mit in den Japiot-Park, um seine verborgenen Schätze zu suchen. Diese Spiele appellieren an den Orientierungssinn Ihrer Kinder. Sie können die verschiedenen Parcours selbstständig absolvieren, die Etappen durchlaufen und so schnell wie möglich vorankommen!
KLE?O ist eine Schatzsuche, die Kindern von 2 bis 6 Jahren die Möglichkeit bietet, sich zu orientieren und sich auf pädagogische Weise mit der Fortbewegung im Raum vertraut zu machen.
Auf den verschiedenen Parcours dient ein Laufzettel als Wegweiser zu den Markierungen, an denen die Stempelung einen Sieg markiert.
Die Antworten und Markierungen werden nacheinander gesucht und so weiter, von Fund zu Fund, die Entdeckungsreise geht weiter. Wenn du den Parcours erfolgreich absolviert hast, kannst du deinen Begleiter nach deinem Kle?o-Diplom fragen!
KINDERPARCOURS
2 Rundgänge ab 2 Jahren sehr einfach (45 Min. bis 1 Std.)
Komm und hilf Kle?o, dem grünen Schmetterling, seine Tierfreunde zu finden : Auf der Suche nach Kle?o’s Freunden (grüner Parcours)
Kle?o, der blaue Schmetterling braucht Obst und Gemüse für sein Rezept, er wartet auf dich : Gut essen mit Kle’o! (blauer Parcours)
1 Rundgang Ab 3 Jahren Leicht (30-45 Min.)
Hallo! Ich heiße Kle?o, der orangefarbene Schmetterling, die Farben zu lernen ist ein faszinierendes Abenteuer : Ausmalen mit Kle’o! (orangefarbener Parcours)
1 Rundgang ab 4 Jahren Leicht (45 Min. bis 1 Std.)
Hallo! Ich bin Kle?o, der rote Schmetterling, und das Zählen mit den Dominosteinen macht so viel Spaß! Zählen mit Kle’o! (roter Parcours)
PARCOURS FÜR DIE BREITE ÖFFENTLICHKEIT PRATIC?O
2 Strecken für die breite Öffentlichkeit (Leicht und Anfänger)
Dies ist ein umfassendes Dokument, das Ratschläge von Experten für das selbstständige Erlernen des Orientierungslaufs enthält. Es besteht aus drei Teilen:
Die Orientierungskarte (eine Qualitätskarte, die für den Erfolg des Laufs notwendig ist) mit dem eingezeichneten Lauf (verschiedene Schwierigkeitsgrade), der Legende, dem Maßstab, der Äquidistanz und der Kontrollkarte, mit der Sie Ihren Lauf an der Markierung bestätigen können.
Die 1-2-3-Methode von CAP Orientation (die 3 Schritte zum erfolgreichen Absolvieren Ihrer Strecke).
Der Informationsteil stellt den Standort und die Kontaktdaten des Auftraggebers vor.
Pratic’o vert (Strecke: Anfängerniveau Distanz: 0,830 km Geschätzte Zeit: 20 bis 30 min)
Pratic’o blau (Strecke: leichtes Niveau Distanz: 1,060 km Geschätzte Zeit: 20-30 min)
Italiano :
Nuova, divertente ed educativa, la farfalla Kle?o porta i più piccoli al Parc Japiot alla ricerca dei suoi tesori nascosti. Questi giochi stimoleranno il senso dell’orientamento dei bambini. Possono completare i diversi percorsi in modo autonomo, superando le tappe e avanzando a tutta velocità!
KLE?O è una caccia al tesoro che introduce i bambini dai 2 ai 6 anni all’attività dell’orienteering e insegna loro il movimento spaziale in modo educativo.
Lungo i diversi percorsi, una mappa stradale serve da guida per scoprire i punti in cui il punzone segna una vittoria .
Si cercano le risposte e i segnalini uno dopo l’altro, e così via, da una scoperta all’altra, l’esplorazione continua senza sosta. Una volta completato con successo il corso, chiedete alla vostra guida il vostro diploma Kle?o!
PERCORSO PER BAMBINI
2 percorsi per bambini dai 2 anni in su molto facili (da 45 minuti a 1 ora):
Vieni ad aiutare Kle?o, la farfalla verde, a trovare i suoi amici animali : Alla ricerca degli amici di Kle?o (percorso verde)
Kle?o, la farfalla blu ha bisogno di frutta e verdura per fare la sua ricetta, ti aspetta : Mangia bene con Kle’o! (percorso blu)
1 circuito dai 3 anni Facile (30-45 min)
Ciao! Mi chiamo Kle’o, la farfalla arancione, e imparare i colori è un’avventura affascinante : Colorare con Kle’o! (percorso arancione)
1 circuito dai 4 anni in su Facile (da 45 minuti a 1 ora)
Ciao! Mi chiamo Kle’o, la farfalla rossa, e contare con il domino è molto divertente! Contare con Kle’o! (percorso rosso)
CORSO PRATICO PER IL PUBBLICO
2 circuiti per il pubblico (facile e principiante)
Questo documento completo contiene consigli specialistici per imparare a orientarsi in modo indipendente. Si compone di 3 parti:
La carta di orienteering (una carta di qualità necessaria per completare il percorso) con il tracciato del percorso (diversi livelli di difficoltà), la legenda, la scala, l’equidistanza e la carta di controllo per convalidare il passaggio al marker.
Il metodo CAP Orientamento 1-2-3 (le 3 fasi per un percorso di successo).
La sezione informazioni che presenta il sito e i contatti dello sponsor.
Pratic’o vert (Percorso: livello principiante Distanza: 0,830 km Tempo stimato: 20-30 min)
Pratic’o blu (Percorso: livello facile Distanza: 1,060 km Tempo stimato: da 20 a 30 min)
Español :
Nueva, divertida y educativa, la mariposa Kle?o lleva a los más pequeños al Parc Japiot en busca de sus tesoros escondidos. Estos juegos estimularán el sentido de la orientación de sus hijos. Podrán realizar los diferentes recorridos de forma autónoma, superando las etapas y avanzando a toda velocidad
KLE?O es una búsqueda del tesoro que introduce a los niños de 2 a 6 años en la actividad de la orientación y les enseña el movimiento espacial de forma educativa.
A lo largo de los diferentes recorridos, una hoja de ruta sirve de guía para descubrir las balizas donde el punzón marca una victoria .
Se buscan las respuestas y los marcadores uno tras otro, y así, de descubrimiento en descubrimiento, la exploración no cesa. Una vez que hayas completado con éxito el recorrido, ¡pídele a tu guía tu diploma Kle?o!
RECORRIDO INFANTIL
2 recorridos para niños a partir de 2 años muy fáciles (de 45 minutos a 1 hora):
Ven a ayudar a Kle?o, la mariposa verde, a encontrar a sus amigos animales : En busca de los amigos de Kle?o (recorrido verde)
Kle?o, la mariposa azul, necesita fruta y verdura para hacer su receta, te está esperando : ¡Come bien con Kle?o! (ruta azul)
1 circuito a partir de 3 años Fácil (30 a 45 min)
¡Hola! Me llamo Kle’o, la mariposa naranja, y aprender los colores es una aventura fascinante : ¡Colorea con Kle’o! (recorrido naranja)
1 circuito a partir de 4 años Fácil (de 45 a 1 hora)
¡Hola! Me llamo Kle’o, la mariposa roja, ¡y contar con fichas de dominó es muy divertido! ¡Cuenta con Kle’o! (ruta roja)
CURSO PRÁCTICO PARA EL PÚBLICO EN GENERAL
2 circuitos para el público en general (fácil y principiante)
Este completo documento incluye consejos especializados para aprender a orientarse de forma autónoma. Consta de 3 partes:
El mapa de Orientación (un mapa de calidad necesario para completar el recorrido) con el itinerario trazado (diferentes niveles de dificultad), la leyenda, la escala, la equidistancia y la tarjeta de control para validar su paso hasta la baliza.
El método 1-2-3 de orientación del CAP (los 3 pasos para realizar con éxito el recorrido).
La sección información que presenta el sitio y los datos de contacto del patrocinador.
Pratic’o vert (Recorrido: nivel principiante Distancia: 0,830 km Tiempo estimado: de 20 a 30 min)
Pratic’o blue (Recorrido: nivel fácil Distancia: 1,060 km Tiempo estimado: de 20 a 30 min)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-18 par Système d’information touristique Lorrain