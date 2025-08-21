Parcours du patrimoine « Passé, passants, passages » Montbrison Loire
Parcours du patrimoine « Passé, passants, passages » Montbrison Loire vendredi 1 mai 2026.
Parcours du patrimoine Passé, passants, passages
Parcours du patrimoine Passé, passants, passages 42600 Montbrison Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Partez à la découverte du patrimoine de Montbrison à travers un ensemble de mobiliers d’informations historiques signalant les principaux sites remarquables.
https://www.rendezvousenforez.com/ +33 4 77 96 08 69
English : Parcours du patrimoine Passé, passants, passages
Discover Montbrison’s heritage through a series of historical information panels highlighting the main sites of interest.
Deutsch : Parcours du patrimoine Passé, passants, passages
Entdecken Sie das Kulturerbe von Montbrison anhand einer Reihe von historischen Informationsmöbeln, die auf die wichtigsten bemerkenswerten Orte hinweisen.
Italiano :
Scoprite il patrimonio del Montbrison attraverso una serie di pannelli informativi storici che segnalano i principali siti di interesse.
Español : Parcours du patrimoine Passé, passants, passages
Descubra el patrimonio de Montbrison a través de una serie de paneles de información histórica que señalan los principales lugares de interés.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme