Parcours du patrimoine Passé, passants, passages

Partez à la découverte du patrimoine de Montbrison à travers un ensemble de mobiliers d’informations historiques signalant les principaux sites remarquables.

https://www.rendezvousenforez.com/ +33 4 77 96 08 69

English : Parcours du patrimoine Passé, passants, passages

Discover Montbrison’s heritage through a series of historical information panels highlighting the main sites of interest.

Deutsch : Parcours du patrimoine Passé, passants, passages

Entdecken Sie das Kulturerbe von Montbrison anhand einer Reihe von historischen Informationsmöbeln, die auf die wichtigsten bemerkenswerten Orte hinweisen.

Italiano :

Scoprite il patrimonio del Montbrison attraverso una serie di pannelli informativi storici che segnalano i principali siti di interesse.

Español : Parcours du patrimoine Passé, passants, passages

Descubra el patrimonio de Montbrison a través de una serie de paneles de información histórica que señalan los principales lugares de interés.

