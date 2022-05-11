Parcours du petit castor centre ville Jouy-en-Josas Yvelines
Parcours du petit castor centre ville Jouy-en-Josas Yvelines vendredi 1 août 2025.
Parcours du petit castor centre ville
Parcours du petit castor centre ville Avenue Jean Jaurès 78350 Jouy-en-Josas Yvelines Île-de-France
Durée : Distance : Tarif :
Découvrez les points d’intérêt du centre ville de Jouy-en-Josas et les lieux qui ont marqué l’histoire de la toile de Jouy.
Départ de la gare, arrivée au Vieux Moulin.
http://www.jouy-en-josas-tourisme.fr/ +33 1 30 21 38 28
English :
Discover the points of interest in the town centre of Jouy-en-Josas and the places that have marked the history of the toile de Jouy.
Departure from the train station, arrival at the Vieux Moulin.
Deutsch :
Entdecken Sie die Sehenswürdigkeiten des Stadtzentrums von Jouy-en-Josas und die Orte, die die Geschichte des Toile de Jouy geprägt haben.
Start am Bahnhof, Ankunft an der Vieux Moulin.
Italiano :
Scoprite i punti di interesse del centro di Jouy-en-Josas e i luoghi che hanno segnato la storia del tessuto di Jouy.
Partenza dalla stazione, arrivo al Vieux Moulin.
Español :
Descubra los puntos de interés del centro de la ciudad de Jouy-en-Josas y los lugares que han marcado la historia del tejido de Jouy.
Salida de la estación, llegada al Vieux Moulin.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-05-11 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme