Parcours du petit castor Le long de la Bièvre Jouy-en-Josas Yvelines

Parcours du petit castor Le long de la Bièvre Avenue Jean Jaurès 78350 Jouy-en-Josas Yvelines Île-de-France

Découvrez l’un des itinéraires champêtres et verdoyants de Jouy-en-Josas, en longeant la Bièvre, rivière qui serpente entre collines, coteaux et plateaux boisés. Départ de la gare, arrivée au musée de la Toile de Jouy.

http://www.jouy-en-josas-tourisme.fr/ +33 1 30 21 38 28

English :

Discover one of Jouy-en-Josas’s rural and green itineraries along the Bièvre, a river that winds its way through hills, slopes and wooded plateaux. Departure from the station, arrival at the Toile de Jouy museum.

Deutsch :

Entdecken Sie eine der ländlichen und grünen Routen von Jouy-en-Josas, entlang der Bièvre, einem Fluss, der sich durch Hügel, Hänge und bewaldete Hochebenen schlängelt. Abfahrt vom Bahnhof, Ankunft am Musée de la Toile de Jouy.

Italiano :

Scoprite uno degli itinerari verdi e rurali di Jouy-en-Josas, seguendo il fiume Bièvre, che serpeggia tra colline, pendii e altipiani boscosi. Partenza dalla stazione, arrivo al museo Toile de Jouy.

Español :

Descubra uno de los itinerarios verdes y rurales de Jouy-en-Josas, siguiendo el río Bièvre, que serpentea entre colinas, laderas y mesetas boscosas. Salida de la estación, llegada al museo Toile de Jouy.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-11 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme