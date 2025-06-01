Parcours du vigneron Rosheim Bas-Rhin

Parcours du vigneron Rosheim Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.

Parcours du vigneron

Parcours du vigneron 67560 Rosheim Bas-Rhin Grand Est

Durée : 240 Distance : 13000.0 Tarif :

Une balade sur le Parcours du Vigneron c’est retourner aux sources, voir les ceps, les fleurs, les grappes…!

C’est plus encore rencontrer des vignerons passionnés, entrer dans leurs caves, apprécier les variétés et découvrir des vins de qualités.

http://www.mso-tourisme.com/ +33 3 88 50 75 38

English :

A stroll on the « Parcours du Vigneron » is to go back to the sources, to see the vines, the flowers, the grapes…!

It’s even more: meeting passionate winegrowers, entering their cellars, appreciating the varieties and discovering quality wines.

Deutsch :

Ein Spaziergang auf dem Parcours du Vigneron bedeutet, zu den Wurzeln zurückzukehren, die Rebstöcke, die Blumen und die Trauben zu sehen…!

Es ist noch mehr: leidenschaftliche Winzer treffen, ihre Keller betreten, die Sorten schätzen und Qualitätsweine entdecken.

Italiano :

Una passeggiata lungo la Strada dei Vignaioli è come tornare alle origini, vedere le viti, i fiori, i grappoli…!

È ancora di più: incontrare viticoltori appassionati, entrare nelle loro cantine, apprezzare le varietà e scoprire vini di qualità.

Español :

Un paseo por la Ruta del Viticultor es como volver a las raíces, ver las viñas, las flores, los racimos..

Es aún más: conocer a viticultores apasionados, entrar en sus bodegas, apreciar las variedades y descubrir vinos de calidad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-09 par Système d’informations touristique Alsace