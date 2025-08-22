Parcours e-MTB Les Saisies

Parcours e-MTB Les Saisies Espace Erwin Eckl 73620 Hauteluce Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Un itinéraire ludique et aménagé spécialement pour les VTT à assistance électrique. Accessible en famille avec virages relevés, modules en bois et franchissement.

Montée jusqu’au col de la Lézette et retour par la piste de descente verte Shrek.

https://www.lessaisies.com/ +33 4 79 38 90 30

English : Peugeot e-MTB Les Saisies

A fun and specially designed route for electric assisted mountain bikes. Accessible with family with raised turns, wooden modules and crossing.

Climb to the Col de la Lézette and return by the track Green descent Shrek.

Deutsch :

Eine spielerische Route, die speziell für Mountainbikes mit Elektrounterstützung eingerichtet wurde. Zugänglich für die ganze Familie mit Steilkurven, Holzmodulen und Überquerungen

Aufstieg zum Col de la Lézette und Rückweg über die grüne Abfahrtspiste Shrek.

Italiano :

Un percorso divertente appositamente progettato per le mountain bike elettriche. Accessibile a tutta la famiglia con curve ripide, moduli e attraversamenti in legno.

Salire fino al passo della Lézette e ritornare attraverso la pista verde di Shrek in discesa.

Español :

Una divertida ruta especialmente diseñada para bicicletas de montaña con asistencia eléctrica. Accesible para toda la familia con curvas pronunciadas, módulos de madera y cruces

Suba al puerto de Lézette y regrese por la pista verde de descenso de Shrek.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-16 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme