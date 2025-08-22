Parcours enfant Pralognan-la-Vanoise Savoie

Parcours enfant

Parcours enfant 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Pars à l’aventure avec Praline, notre marmotte détective, pour découvrir tous les secrets du village de Pralognan !

+33 4 79 08 79 08

English : Children’s course

Go on an adventure with Praline, our marmot detective, to discover all the secrets of the village of Pralognan!

Deutsch :

Begib dich mit Praline, unserem Murmeltierdetektiv, auf ein Abenteuer, um alle Geheimnisse des Dorfes Pralognan aufzudecken!

Italiano :

Partite all’avventura con Praline, la nostra marmotta detective, per scoprire tutti i segreti del villaggio di Pralognan!

Español : Curso infantil

¡Embárcate en una aventura con Praline, nuestro detective marmota, para descubrir todos los secretos del pueblo de Pralognan!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-07 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme