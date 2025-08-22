Parcours familial multi-activités Rouez Sarthe
Durée : Distance : 2200.0 Tarif :
Ce parcours familial de 2km, accessible à tous, vous invite à flâner autour du sympathique village de Rouez.
http://www.destinationcoco.com/
English :
This 2km family trail, accessible to all, invites you to stroll around the friendly village of Rouez.
Deutsch :
Diese 2 km lange Familienstrecke, die für alle zugänglich ist, lädt Sie zu einem Bummel rund um das sympathische Dorf Rouez ein.
Italiano :
Questo percorso per famiglie di 2 km, accessibile a tutti, invita a passeggiare nell’accogliente villaggio di Rouez.
Español :
Este sendero familiar de 2 km, accesible a todos, le invita a pasear por el acogedor pueblo de Rouez.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-21 par eSPRIT Pays de la Loire