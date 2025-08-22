Parcours familial multi-activités Rouez Sarthe

Parcours familial multi-activités

Parcours familial multi-activités 72140 Rouez Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 2200.0 Tarif :

Ce parcours familial de 2km, accessible à tous, vous invite à flâner autour du sympathique village de Rouez.

http://www.destinationcoco.com/

English :

This 2km family trail, accessible to all, invites you to stroll around the friendly village of Rouez.

Deutsch :

Diese 2 km lange Familienstrecke, die für alle zugänglich ist, lädt Sie zu einem Bummel rund um das sympathische Dorf Rouez ein.

Italiano :

Questo percorso per famiglie di 2 km, accessibile a tutti, invita a passeggiare nell’accogliente villaggio di Rouez.

Español :

Este sendero familiar de 2 km, accesible a todos, le invita a pasear por el acogedor pueblo de Rouez.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-21 par eSPRIT Pays de la Loire