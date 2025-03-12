PARCOURS FAMILLE MURMURES DE ROCHERS LE PETIT BOTANISTE Remouillé Loire-Atlantique

Durée : Distance : 2000.0

Sortez les cahiers d’écolier, la colle et votre herbier, plantes et fleurs des champs vous dévoilent leur silhouette et leurs vertus ancestrales

https://www.levignobledenantes-tourisme.com/circuit-et-randonnee/parcours-famille-murmures-de-rochers-le-petit-botaniste/ +33 2 40 54 02 95

English :

Take out the school notebooks, the glue and your herbarium, plants and flowers from the fields reveal their silhouette and their ancestral virtues

Deutsch :

Holen Sie die Schulhefte, den Klebstoff und Ihr Herbarium hervor, Pflanzen und Feldblumen enthüllen ihre Silhouette und ihre althergebrachten Tugenden

Italiano :

Tirate fuori i quaderni di scuola, la colla e l’erbario: le piante e i fiori dei campi rivelano la loro silhouette e le loro virtù ancestrali

Español :

Saca tus cuadernos escolares, tu pegamento y tu herbario, las plantas y las flores de los campos revelan su silueta y sus virtudes ancestrales

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-12 par eSPRIT Pays de la Loire