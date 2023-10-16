PARCOURS FAMILLE MURMURES DE ROCHERS QUI VA LÀ Clisson Loire-Atlantique

PARCOURS FAMILLE MURMURES DE ROCHERS QUI VA LÀ 44190 Clisson Loire-Atlantique Pays de la Loire

Durée : Distance : 3000.0 Tarif :

Ça piaille, ça caquette, ça volette dans tous les sens ! Tous les oiseaux sont là. Pour les reconnaître, tous les indices sont à votre portée cri, chant, mode de vie

https://www.levignobledenantes-tourisme.com/circuit-et-randonnee/parcours-famille-murmures-de-rochers-qui-va-la/ +33 2 40 54 02 95

English :

It squeaks, it clatters, it flies all over the place! All the birds are here. To recognize them, all the clues are at your fingertips: screaming, singing, way of life..

Deutsch :

Es piepst, gackert und flattert in alle Richtungen! Alle Vögel sind hier. Um sie zu erkennen, sind alle Hinweise in Reichweite: Ruf, Gesang, Lebensweise

Italiano :

Cinguetta, gracchia, svolazza in tutte le direzioni! Tutti gli uccelli sono lì. Per riconoscerli, tutti gli indizi sono a portata di mano: il richiamo, il canto, il modo di vivere

Español :

¡Está chirriando, cacareando, revoloteando en todas las direcciones! Todos los pájaros están allí. Para reconocerlos, todas las pistas están al alcance de la mano: llamada, canción, forma de vida

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-16 par eSPRIT Pays de la Loire