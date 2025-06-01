Parcours géobiologique Saint-Martin-en-Haut Rhône

Parcours géobiologique Saint-Martin-en-Haut Rhône vendredi 1 août 2025.

Parcours géobiologique

Parcours géobiologique Départ place du plon 69850 Saint-Martin-en-Haut Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Le sentier géobiologique permet de découvrir le phénomène des réseaux telluriques. Les panneaux explicatifs sont installés sur le site des Verpillères, au Parc Monroc.

+33 4 78 48 64 32

English : Parcours géobiologique

This geobiological trail will explain the telluric networks that cover the living planet Earth. Three information boards have been installed at the Rocher des Verpillères site, at the top end of Monroc Park.

Deutsch : Parcours géobiologique

Auf dem geobiologischen Pfad können Sie das Phänomen der tellurischen Netzwerke entdecken. Die erklärenden Tafeln sind auf dem Gelände von Les Verpillères im Parc Monroc aufgestellt.

Italiano :

Il percorso geobiologico permette di scoprire il fenomeno delle reti telluriche. I pannelli esplicativi sono installati sul sito di Verpillères, nel Parc Monroc.

Español : Parcours géobiologique

El sendero geobiológico permite descubrir el fenómeno de las redes telúricas. Los paneles explicativos están instalados en el recinto de Verpillères, en el Parque Monroc.

