Parcours géologique de L’Arbresle L’Arbresle Rhône

Parcours géologique de L’Arbresle

Parcours géologique de L’Arbresle Centre ville 69210 L’Arbresle Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

A l’entrée sud du Géoparc Beaujolais, le géosite de L’Arbresle permet de découvrir une géologie complexe avec des roches qui changent tous les 200 mètres et de multiples utilisations de la pierre de Glay (chapiteaux, pont, clocher, maison Renaissance…).

http://www.amis-arbresle.com/ +33 7 78 82 53 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’Arbresle is the former stronghold of Savigny abbey and a stopover along the ancient route that linked Lyon to Paris: Renaissance houses, 15th and 19th century church with listed stained glass windows, remains of the outer wall and 11th century dungeon.

Deutsch :

Am südlichen Eingang des Geoparks Beaujolais bietet die Geostätte von L?Arbresle Einblicke in eine komplexe Geologie mit Gesteinen, die sich alle 200 Meter verändern, und in die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten des Steins von Glay (Kapitelle, Brücke, Glockenturm, Renaissance-Haus usw.).

Italiano :

All’ingresso meridionale del Geoparco del Beaujolais, il geosito di L’Arbresle offre ai visitatori la possibilità di scoprire una geologia complessa, con rocce che cambiano ogni 200 metri, e i numerosi usi a cui è stata destinata la pietra di Glay (capitelli, ponte, campanile, casa rinascimentale, ecc.).

Español :

En la entrada sur del Geoparque del Beaujolais, el geositio de L’Arbresle ofrece al visitante la posibilidad de descubrir una geología compleja, con rocas que cambian cada 200 metros, y los múltiples usos que se han dado a la piedra de Glay (capiteles, puente, campanario, casa renacentista, etc.).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-17 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme