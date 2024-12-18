Parcours handi-accessible spécial joëlette « Autour de Sauveterre-de-Rouergue » Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Parcours handi-accessible spécial joëlette « Autour de Sauveterre-de-Rouergue » A l’angle des boulevards de Lapérouse et du Sénéchal 12800 Sauveterre-de-Rouergue Aveyron Occitanie

Avec pour point de départ cette bastide royale classée Plus beau village de France, un itinéraire alternant passages à découvert, sous-bois et points de vue de quoi ravir toute l’équipée !

https://www.facebook.com/DestinationSegalaAveyron +33 5 65 72 02 52

Starting out from this royal bastide, classified as one of France’s most beautiful villages, the route alternates between open spaces, undergrowth and viewpoints: enough to delight the whole team!

Mit dieser königlichen Bastide als Ausgangspunkt, die zum schönsten Dorf Frankreichs erklärt wurde, wechselt die Route zwischen offenen Passagen, Unterholz und Aussichtspunkten: ein Genuss für die gesamte Ausrüstung!

Partendo da questa bastide reale, annoverata tra i più bei villaggi di Francia, il percorso alterna campagna aperta, sottobosco e punti panoramici: abbastanza per deliziare tutta la squadra!

Partiendo de esta bastida real, catalogada como uno de los pueblos más bonitos de Francia, la ruta alterna campo abierto, maleza y miradores: ¡suficiente para hacer las delicias de todo el equipo!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-18 par ADT Aveyron