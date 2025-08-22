Parcours historique de Beaune-d’Allier Beaune-d’Allier Allier

Parcours historique de Beaune-d’Allier

Parcours historique de Beaune-d’Allier Départ sur la place de l’Église et pour certains circuits départ à Salbrune. 03390 Beaune-d’Allier Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre à l’aide de 24 panneaux en lave émaillée ponctuant ce parcours, répartis sur 2 400 ha. Partez à la découverte de Beaune-d’Allier, petite commune riche d’un patrimoine exceptionnel tant historique qu’architectural, géographique et humain.

http://www.beauneaccueil.eu/ +33 4 70 64 32 77

English :

Self-guided tour using 24 enamelled lava panels punctuating this route, spread over 2,400 ha. Discover Beaune-d’Allier, a small town with an exceptional historical, architectural, geographical and human heritage.

Deutsch :

Freie Besichtigung mithilfe von 24 Tafeln aus glasierter Lava, die diesen Rundgang auf 2 400 ha verteilen. Entdecken Sie Beaune-d’Allier, eine kleine Gemeinde mit einem außergewöhnlichen historischen, architektonischen, geografischen und menschlichen Erbe.

Italiano :

Visita autoguidata con l’aiuto di 24 pannelli di lava smaltata, distribuiti su 2.400 ettari. Scoprite Beaune-d’Allier, una piccola città con un eccezionale patrimonio storico, architettonico, geografico e umano.

Español :

Visita autoguiada con la ayuda de 24 paneles de lava esmaltada, repartidos en 2.400 hectáreas. Descubra Beaune-d’Allier, una pequeña ciudad con un patrimonio histórico, arquitectónico, geográfico y humano excepcional.

