Parcours historique de Frocourt Frocourt Oise

Parcours historique de Frocourt Frocourt Oise vendredi 1 août 2025.

Parcours historique de Frocourt A pieds Facile

Parcours historique de Frocourt Mairie de Frocourt 60000 Frocourt Oise Hauts-de-France

Durée : 60 Distance : 2100.0 Tarif :

A travers 11 sites emblématiques racontés par 11 lutrins, le promeneur est invité à découvrir l’histoire, la richesse, l’origine et même la spécificité de ce charmant village. En quelques clics sur votre smartphone, un audioguide gratuit vous accompagne également à votre rythme dans la découverte de ce riche patrimoine par le biais de la géolocalisation.

Grâce à ses demeures historiques et son patrimoine riche et varié, la commune dispose d’une identité propre et d’histoires et anecdotes qui gagnent à être racontées et mises en valeur.

Facile

English : Parcours historique de Frocourt

Through 11 emblematic sites told by 11 leprechauns, walkers are invited to discover the history, richness, origins and even uniqueness of this charming village. With just a few clicks on your smartphone, a free audioguide accompanies you at your own pace as you discover this rich heritage via geolocation.

Thanks to its historic residences and rich, varied heritage, the commune has its own identity, with stories and anecdotes that deserve to be told and highlighted.

Deutsch : Parcours historique de Frocourt

Anhand von 11 symbolträchtigen Orten, die von 11 Kobolden erzählt werden, wird der Spaziergänger eingeladen, die Geschichte, den Reichtum, den Ursprung und sogar die Besonderheit dieses charmanten Dorfes zu entdecken. Mit ein paar Klicks auf Ihrem Smartphone begleitet Sie ein kostenloser Audioguide ebenfalls in Ihrem Rhythmus bei der Entdeckung dieses reichen Kulturerbes mittels Geolokalisierung.

Dank seiner historischen Wohnsitze und seines reichen und vielfältigen Erbes verfügt die Gemeinde über eine eigene Identität und über Geschichten und Anekdoten, die es wert sind, erzählt und hervorgehoben zu werden.

Italiano :

Attraverso 11 luoghi emblematici raccontati da 11 leggii, gli escursionisti sono invitati a scoprire la storia, la ricchezza, le origini e persino l’unicità di questo affascinante villaggio. Con pochi clic sul vostro smartphone, è disponibile anche un’audioguida gratuita che vi aiuterà a scoprire questo ricco patrimonio al vostro ritmo, utilizzando la geolocalizzazione.

Grazie alle sue case storiche e al suo ricco e variegato patrimonio, il villaggio ha una propria identità, con storie e aneddoti che meritano di essere raccontati e valorizzati.

Español : Parcours historique de Frocourt

A través de 11 lugares emblemáticos narrados por 11 atriles, se invita a los paseantes a descubrir la historia, la riqueza, los orígenes e incluso la singularidad de este encantador pueblo. Con solo unos clics en su smartphone, también tiene a su disposición una audioguía gratuita que le ayudará a descubrir este rico patrimonio a su ritmo, utilizando la geolocalización.

Gracias a sus casas históricas y a su rico y variado patrimonio, el municipio posee una identidad propia, con historias y anécdotas que merecen ser contadas y puestas de relieve.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France