Parcours historique Le Grand-Serre Drôme

Parcours historique 26530 Le Grand-Serre Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Les vestiges du rempart, la halle, l’ancien prieuré, la rue basse et les ruelles étroites sont d’autant éléments hérités du Moyen-Age qui structurent encore fortement le village et lui confère un charme particulier. Parcours avec panneau explicatif.

Remains of the ramparts, the old priory, the bottom road and the narrow alleys are just some of the heritage dating back to the middle ages and give the village its particular charm. An information board shows the historical trail.

Die Überreste der Stadtmauer, die Markthalle, das ehemalige Priorat, die Rue basse und die engen Gassen sind allesamt Elemente aus dem Mittelalter, die das Dorf noch immer stark strukturieren und ihm einen besonderen Charme verleihen. Rundgang mit Erklärungsschild.

I resti del bastione, la sala del mercato, l’antico priorato, la strada bassa e le stradine sono tutti elementi ereditati dal Medioevo che conferiscono ancora al villaggio il suo fascino particolare. Percorso con pannello esplicativo.

Los restos de la muralla, la sala del mercado, el antiguo priorato, la calle inferior y las calles estrechas son elementos heredados de la Edad Media que siguen dando al pueblo un encanto especial. Ruta con panel explicativo.

