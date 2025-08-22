Parcours historique Pont Sainte Maxence (Rive droite) Pont-Sainte-Maxence Oise

Parcours historique Pont Sainte Maxence (Rive droite) A pieds Très facile

Parcours historique Pont Sainte Maxence (Rive droite) Quai Auguste Deschamps (à proximité de la Police Municipale) 60700 Pont-Sainte-Maxence Oise Hauts-de-France

Ce parcours d’interprétation, en 6 stations, est jalonné de panneaux explicatifs évoquant les principaux sites, rive droite, liés à la rivière Oise et au patrimoine industriel de la Ville.

Un dépliant est à votre disposition à l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte, situé 18 rue Louis Boilet.

English : Parcours historique Pont Sainte Maxence (Rive droite)

This 6-station interpretive trail is dotted with explanatory panels evoking the main right-bank sites linked to the river Oise and the town’s industrial heritage.

A leaflet is available from the Pays d’Oise et d’Halatte Tourist Office, 18 rue Louis Boilet.

Deutsch : Parcours historique Pont Sainte Maxence (Rive droite)

Dieser Interpretationsparcours mit 6 Stationen ist mit Schautafeln versehen, die die wichtigsten Orte am rechten Ufer in Verbindung mit dem Fluss Oise und dem industriellen Erbe der Stadt erwähnen.

Ein Faltblatt ist im Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte, 18 rue Louis Boilet, erhältlich.

Italiano :

Questo percorso di interpretazione, composto da 6 stazioni, è costellato di pannelli esplicativi che evocano i principali siti della riva destra legati al fiume Oise e al patrimonio industriale della città.

Un opuscolo è disponibile presso l’Ufficio del Turismo del Pays d’Oise et d’Halatte, 18 rue Louis Boilet.

Español : Parcours historique Pont Sainte Maxence (Rive droite)

Este sendero de interpretación de 6 estaciones está salpicado de paneles explicativos que evocan los principales lugares de la orilla derecha relacionados con el río Oise y el patrimonio industrial de la ciudad.

Puede obtener un folleto en la Oficina de Turismo del País de Oise y Halatte, 18 rue Louis Boilet.

