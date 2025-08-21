Parcours historique Pont Sainte Maxence (Rive gauche) Pont-Sainte-Maxence Oise

Parcours historique Pont Sainte Maxence (Rive gauche) A pieds Très facile

Parcours historique Pont Sainte Maxence (Rive gauche) Quai Auguste Deschamps (à proximité de la Police Municipale) 60700 Pont-Sainte-Maxence Oise Hauts-de-France

Durée : 60 Distance : 2500.0

Ce parcours d’interprétation, en 8 stations, est jalonné de panneaux explicatifs évoquant les principaux sites, rive gauche, témoins de l’histoire de la Ville le patrimoine lié à la rivière, la forêt d’Halatte, les édifices religieux comme l’abbaye du Moncel, les vestiges des fortifications ou encore l’une des plus belles façades Art Déco conçue pour un hôtel de Ville oisien.

Un dépliant est à votre disposition à l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte, situé 18 rue Louis Boilet.

English : Parcours historique Pont Sainte Maxence (Rive gauche)

This 8-station interpretive trail is dotted with explanatory panels evoking the main sites on the left bank that bear witness to the town’s history: heritage linked to the river, the Halatte forest, religious buildings such as Moncel Abbey, the remains of fortifications and one of the most beautiful Art Deco facades designed for an Oisien town hall.

A brochure is available from the Pays d’Oise et d’Halatte Tourist Office, 18 rue Louis Boilet.

Deutsch : Parcours historique Pont Sainte Maxence (Rive gauche)

Dieser Interpretationsparcours mit 8 Stationen ist mit Schildern versehen, die die wichtigsten Sehenswürdigkeiten am linken Flussufer, die von der Geschichte der Stadt zeugen, erklären: das mit dem Fluss verbundene Kulturerbe, der Wald von Halatte, religiöse Gebäude wie die Abtei von Moncel, die Überreste der Befestigungsanlagen oder auch eine der schönsten Art-Déco-Fassaden, die für ein Rathaus im Departement Oisien entworfen wurde.

Ein Faltblatt ist im Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte in der 18 rue Louis Boilet erhältlich.

Questo percorso interpretativo, composto da 8 stazioni, è costellato di pannelli esplicativi che illustrano i principali siti della riva sinistra che testimoniano la storia della città: il patrimonio legato al fiume, la foresta di Halatte, gli edifici religiosi come l’Abbazia di Moncel, i resti delle fortificazioni e una delle più belle facciate Art Déco progettate per un municipio nella regione dell’Ois.

Un opuscolo è disponibile presso l’Ufficio del Turismo del Pays d’Oise et d’Halatte, 18 rue Louis Boilet.

Español : Parcours historique Pont Sainte Maxence (Rive gauche)

Este sendero de interpretación de 8 estaciones está salpicado de paneles explicativos que recorren los principales lugares de la orilla izquierda que dan testimonio de la historia de la ciudad: el patrimonio vinculado al río, el bosque de Halatte, edificios religiosos como la abadía de Moncel, restos de fortificaciones y una de las más bellas fachadas art déco diseñadas para un ayuntamiento en la región de Ois.

Puede obtener un folleto en la Oficina de Turismo de Pays d’Oise et d’Halatte, 18 rue Louis Boilet.

