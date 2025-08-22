Parcours Hors les murs Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Venez découvrir les fresques d’Aurec !
Lien de consultation https://www.calameo.com/read/0069663940f8e5ef2d995
https://www.gorgesdelaloire.fr/
English :
Come and discover Aurec’s frescoes!
Consultation link: https://www.calameo.com/read/0069663940f8e5ef2d995
Deutsch :
Entdecken Sie die Fresken von Aurec!
Link zum Nachschlagen: https://www.calameo.com/read/0069663940f8e5ef2d995
Italiano :
Venite a scoprire gli affreschi dell’Aurec!
Link di consultazione: https://www.calameo.com/read/0069663940f8e5ef2d995
Español :
¡Venga a descubrir los frescos de Aurec!
Enlace de consulta: https://www.calameo.com/read/0069663940f8e5ef2d995
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-25 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme