Parcours il était une fois Tronçais Isle-et-Bardais Allier

Parcours il était une fois Tronçais Rond de la Cave- Forêt Domaniale de Tronçais 03360 Isle-et-Bardais Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Ce sentier historique et pédagogique au départ du Rond de la Cave, en plein coeur de la Forêt de Tronçais, suit l’Histoire de Tronçais, en 3 périodes. L’épisode de cette année est intitulé De 1914 à nos jours .

2 quêtes en une avec l’appli-mobile!

+33 4 70 67 55 89

English :

Starting from the Rond de la Cave, in the heart of the Forêt de Tronçais, this historical and educational trail follows the history of Tronçais in 3 periods. This year’s episode is entitled From 1914 to the present day .

2 quests in one with the mobile app!

Deutsch :

Dieser historische und pädagogische Pfad, der im Rond de la Cave im Herzen des Forêt de Tronçais beginnt, folgt der Geschichte von Tronçais in drei Perioden. Die diesjährige Episode trägt den Titel Von 1914 bis heute .

2 Quests in einer mit der Handy-App!

Italiano :

Partendo dal Rond de la Cave, nel cuore della Forêt de Tronçais, questo percorso storico ed educativo segue la storia di Tronçais in 3 periodi. L’episodio di quest’anno è intitolato Dal 1914 ai giorni nostri .

2 missioni in una con l’app mobile!

Español :

Partiendo del Rond de la Cave, en el corazón del Forêt de Tronçais, este recorrido histórico y pedagógico recorre la historia de Tronçais en 3 periodos. El episodio de este año se titula De 1914 a nuestros días .

¡2 recorridos en uno con la aplicación móvil!

