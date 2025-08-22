Parcours initiation Cani’trail Léry-Poses Poses Eure

Parcours initiation Cani’trail Léry-Poses

Bienvenue sur le parcours d’initiation à la pratique du canitrail de Léry-Poses !

Ce parcours labellisé Cani’Spot a été spécialement conçu pour tester et plonger votre chien en immersion dans la pratique du canitrail.

Des ateliers tout au long du parcours vous permettront de juger si votre toutou est capable de se lancer sur un parcours plus long et plus sportif traversée du barrage de Poses comprenant un passage étroit en hauteur et un environnement très bruyant, montée et descente de marches en rondins de bois, zones exposées au vide et descentes instables.

Quelques points de vigilances

– Vous êtes dans une zone protégée merci de maintenir systématiquement votre chien en laisse harnais sur le parcours.

– Certaines descentes glissantes et sentiers exposés au vide vous obligeront à garder votre chien près de vous afin d’éviter la chute. Vérifiez ces points techniques en cliquant sur les icônes Cani’Spot directement sur la carte du parcours.

– Quelques mares avec de l’eau stagnante et pas de source d’eau potable le long du parcours. Pensez à prendre de l’eau pour hydrater votre chien !

English : Parcours initiation Cani’trail Léry-Poses

Welcome to the Léry-Poses introductory canitrail course!

This Cani?Spot-certified course has been specially designed to test and immerse your dog in the practice of canitrail.

Workshops along the way will enable you to judge whether your pooch is up to the challenge of a longer, sportier course: crossing the Poses dam, including a narrow passage at height and a very noisy environment, up and down log steps, areas exposed to heights and unstable descents.

A few points of caution:

– You are in a protected area: please always keep your dog on a leash/harness on the course.

– Some slippery descents and exposed paths require you to keep your dog close to you to avoid falling. Check these technical points by clicking on the Cani’Spot icons directly on the route map.

– A few ponds with stagnant water and no source of drinking water along the route. Remember to take water to keep your dog hydrated!

Deutsch :

Willkommen auf dem Canitrail-Einführungsparcours von Léry-Poses!

Dieser Parcours mit dem Gütesiegel Cani?Spot wurde speziell dafür konzipiert, Ihren Hund zu testen und in die Praxis des Canitrail einzutauchen.

Sie können anhand von Workshops auf dem gesamten Parcours beurteilen, ob Ihr Hund in der Lage ist, einen längeren und sportlicheren Parcours zu bewältigen: Überquerung des Staudamms von Poses mit einer engen Passage in luftiger Höhe und einer sehr lauten Umgebung, Auf- und Abstieg von Stufen aus Holzstämmen, Bereiche, die der Höhe ausgesetzt sind, und instabile Abstiege.

Einige Punkte, auf die Sie achten sollten:

– Sie befinden sich in einem geschützten Gebiet: Bitte halten Sie Ihren Hund auf der Strecke systematisch an der Leine am Geschirr.

– Bei einigen rutschigen Abfahrten und Wegen, die der Leere ausgesetzt sind, müssen Sie Ihren Hund in Ihrer Nähe halten, um einen Sturz zu vermeiden. Überprüfen Sie diese technischen Punkte, indem Sie auf die Cani’Spot-Symbole direkt auf der Karte der Strecke klicken.

– Entlang der Strecke gibt es einige Tümpel mit stehendem Wasser und keine Trinkwasserquellen. Denken Sie daran, Wasser mitzunehmen, um Ihren Hund zu hydrieren!

Italiano :

Benvenuti al corso di introduzione al canitrail di Léry-Poses!

Questo corso approvato da Cani?Spot è stato appositamente studiato per mettere alla prova e immergere il vostro cane nel canitrail.

I laboratori lungo il percorso vi permetteranno di valutare se il vostro cane è in grado di affrontare un percorso più lungo e impegnativo: l’attraversamento della diga di Poses, con un passaggio stretto e alto e un ambiente molto rumoroso, la salita e la discesa di gradini di tronchi, zone esposte ad altezze elevate e discese instabili.

Alcuni punti da tenere presenti:

– Ci si trova in un’area protetta: si prega di tenere il cane al guinzaglio per tutto il percorso.

– Alcune discese scivolose e sentieri esposti richiedono di tenere il cane vicino a sé per evitare cadute. Verificate questi punti tecnici cliccando sulle icone Cani’Spot direttamente sulla mappa del percorso.

– Lungo il percorso ci sono alcuni laghetti con acqua stagnante e nessuna fonte di acqua potabile. Ricordate di portare con voi dell’acqua per mantenere il vostro cane idratato!

Español :

¡Bienvenido al curso de iniciación al canitrail de Léry-Poses!

Este curso aprobado por Cani?Spot ha sido especialmente diseñado para probar y sumergir a su perro en el canitrail.

Los talleres a lo largo del recorrido le permitirán juzgar si su perro es capaz de afrontar un recorrido más largo y desafiante: cruce de la presa de Poses, incluyendo un paso estrecho y alto y un entorno muy ruidoso, subida y bajada de escalones de troncos, zonas expuestas a alturas y descensos inestables.

Algunos puntos a tener en cuenta

– Se encuentra en una zona protegida: le rogamos que lleve a su perro con correa/arnés durante todo el recorrido.

– Algunos descensos resbaladizos y senderos expuestos requerirán que mantenga a su perro cerca de usted para evitar caídas. Compruebe estos puntos técnicos haciendo clic en los iconos Cani’Spot directamente en el mapa de la ruta.

– Hay algunos estanques con agua estancada y ninguna fuente de agua potable a lo largo de la ruta. Recuerde llevar agua para mantener hidratado a su perro

