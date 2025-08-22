Parcours le long de la Promenade Paul Cézanne à Maisons-Alfort Maisons-Alfort Val-de-Marne

Parcours le long de la Promenade Paul Cézanne à Maisons-Alfort

Parcours le long de la Promenade Paul Cézanne à Maisons-Alfort 2 quai Fernand Saguet 94700 Maisons-Alfort Val-de-Marne Île-de-France

La Promenade Paul Cézanne vous invite à flâner le long de la Marne, du quai Fernand Saguet au pont de Maisons-Alfort. Découvrez la nature en plein milieu urbain à travers ce parcours rendant hommage au peintre et au charme des bords de Marne.

English :

The Promenade Paul Cézanne invites you to stroll along the Marne, from the Quai Fernand Saguet to the Pont de Maisons-Alfort. Discover nature in the midst of an urban environment, with this route paying tribute to the painter and the charm of the banks of the Marne.

Deutsch :

Die Promenade Paul Cézanne lädt Sie ein, entlang der Marne vom Quai Fernand Saguet bis zur Brücke von Maisons-Alfort zu flanieren. Entdecken Sie die Natur mitten in der Stadt auf diesem Weg, der dem Maler und dem Charme der Marne-Ufer huldigt.

Italiano :

La Promenade Paul Cézanne invita a passeggiare lungo la Marna, dal Quai Fernand Saguet al Pont de Maisons-Alfort. Scoprite la natura nel cuore della città grazie a questo percorso che rende omaggio al pittore e al fascino delle rive della Marna.

Español :

La Promenade Paul Cézanne le invita a pasear a orillas del Marne, desde el Quai Fernand Saguet hasta el Pont de Maisons-Alfort. Descubra la naturaleza en plena ciudad en este sendero que rinde homenaje al pintor y al encanto de las orillas del Marne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme