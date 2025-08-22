Parcours mesuré

Parcours mesuré satde des Bataillouses 42440 Les Salles Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Un parcours mesuré est une portion de route, piste ou sentier, de profil sans difficulté et portant une indication métrique …100m en ce qui nous concerne.

+33 4 77 24 72 66

English :

A measured route is a portion of road, track or trail, in profile without difficulty and bearing a metric indication …100m as far as we are concerned.

Deutsch :

Eine vermessene Strecke ist ein Abschnitt einer Straße, eines Weges oder eines Pfades mit einem unproblematischen Profil und einer metrischen Angabe … in unserem Fall 100m.

Italiano :

Un percorso misurato è un tratto di strada, pista o sentiero, con un profilo non problematico e un’indicazione metrica (100 m nel nostro caso).

Español :

Un itinerario medido es un tramo de carretera, pista o camino, con un perfil no problemático y una indicación métrica… de 100 metros en nuestro caso.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-05-05 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme