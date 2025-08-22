Parcours Monts et Marches Histoires géologiques

72130 Saint-Léonard-des-Bois Sarthe Pays de la Loire

Le parcours histoires géologiques est jalonné de 8 étapes où vous trouverez des pupitres informatifs. Au détour du sentier, sur les hauteurs de la Sarthe, laissez-vous surprendre par le caractère montagnard des Alpes Mancelles.

The geological history trail is marked out in 8 stages where you will find information desks. At the bend in the path, on the heights of the Sarthe, let yourself be surprised by the mountain character of the Alpes Mancelles.

Der Pfad Geologische Geschichten ist mit 8 Stationen versehen, an denen Sie informative Pulte vorfinden. Lassen Sie sich beim Abbiegen des Pfades auf den Anhöhen der Sarthe vom Gebirgscharakter der Alpes Mancelles überraschen.

Il percorso storico-geologico è scandito da 8 tappe dove si trovano banchi informativi. Alla curva del sentiero, sulle alture della Sarthe, lasciatevi sorprendere dal carattere montuoso delle Alpi Mancelles.

El recorrido de la historia geológica está marcado por 8 etapas en las que se encuentran mostradores de información. En la curva del camino, en las alturas del Sarthe, déjese sorprender por el carácter montañoso de los Alpes Mancelles.

