Parcours Mystère à Yronde-et-Buron Yronde-et-Buron Puy-de-Dôme

Parcours Mystère à Yronde-et-Buron Départ 1, rue du Comparu 63270 Yronde-et-Buron Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Cette balade familiale, construite sous forme d’une enquête vous fera découvrir le patrimoine d’Yronde-et-Buron de façon ludique.
+33 4 73 79 37 69
English :
This family stroll, in the form of an investigation, will help you discover the heritage of Yronde-et-Buron in a fun way.
Deutsch :
Dieser Familienspaziergang, der in Form einer Umfrage aufgebaut ist, lässt Sie das Kulturerbe von Yronde-et-Buron auf spielerische Weise entdecken.
Italiano :
Questa passeggiata per famiglie, sotto forma di indagine, vi farà scoprire il patrimonio di Yronde-et-Buron in modo divertente.
Español :
Este paseo familiar, basado en una investigación, le permitirá descubrir de forma lúdica el patrimonio de Yronde-et-Buron.
