Parcours Mystère à Yronde-et-Buron Yronde-et-Buron Puy-de-Dôme

Parcours Mystère à Yronde-et-Buron

Parcours Mystère à Yronde-et-Buron Départ 1, rue du Comparu 63270 Yronde-et-Buron Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Cette balade familiale, construite sous forme d’une enquête vous fera découvrir le patrimoine d’Yronde-et-Buron de façon ludique.

+33 4 73 79 37 69

English :

This family stroll, in the form of an investigation, will help you discover the heritage of Yronde-et-Buron in a fun way.

Deutsch :

Dieser Familienspaziergang, der in Form einer Umfrage aufgebaut ist, lässt Sie das Kulturerbe von Yronde-et-Buron auf spielerische Weise entdecken.

Italiano :

Questa passeggiata per famiglie, sotto forma di indagine, vi farà scoprire il patrimonio di Yronde-et-Buron in modo divertente.

Español :

Este paseo familiar, basado en una investigación, le permitirá descubrir de forma lúdica el patrimonio de Yronde-et-Buron.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-26 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme