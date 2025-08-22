Parcours n°12 Les chemins de Charente Rochefort Charente-Maritime

Parcours n°12 Les chemins de Charente

Parcours n°12 Les chemins de Charente Cours Roy Bry parking de la Poste 17300 Rochefort Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Ville nouvelle du XVII, Rochefort sera dédiée à la construction navale pendant plus de deux siècles et demi. Ce parcours est idéal pour découvrir l’Arsenal des mers, le Pont Transbordeur et la station de lagunage.

https://tinyurl.com/48nkdz3d +33 5 46 99 08 60

English : Route n°12 The paths of the Charente

A new town in the 17th century, Rochefort was dedicated to shipbuilding for over two and a half centuries. This route is ideal for discovering the Arsenal des mers, the Pont Transbordeur and the lagoon station.

Deutsch : Route Nr. 12: Die Wege der Charente

Rochefort, die neue Stadt des 17. Jahrhunderts, war über zweieinhalb Jahrhunderte lang dem Schiffbau gewidmet. Dieser Rundgang ist ideal, um das Arsenal der Meere, die Schiebebühne und die Lagunenanlage zu entdecken.

Italiano :

Città nuova nel XVII secolo, Rochefort è stata dedicata alla costruzione navale per più di due secoli e mezzo. Questo itinerario è ideale per scoprire l’Arsenal des mers, il Pont Transbordeur e la stazione lagunare.

Español :

Ciudad nueva en el siglo XVII, Rochefort se dedicó a la construcción naval durante más de dos siglos y medio. Esta ruta es ideal para descubrir el Arsenal des mers, el Pont Transbordeur y la estación lagunar.

